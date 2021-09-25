Дмитрий Разумков готов уйти в отставку в случае принятия решения парламентом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что в отношении руководства парламентом нужно учитывать принципы, а не должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Относительно руководства Верховной Рады. Знаете, здесь главное не должности, за которые кое-кто борется, а принципы, с которыми мы приходили, и главное, чтобы они не менялись на пути к власти, у власти и после того, как мы с нее пойдем", - заявил Разумков.

Он заявил, что "должности меняются, а принципы должны оставаться".

"Так же как и моральные принципы, с которыми ты идешь к людям, и получаешь тот мандат доверия, который есть. Это первое. И второе, у нас все равны в стенах Верховной Рады. Если я не буду это поддерживать, я не буду за это голосовать. Но ваше право как любого народного депутата вносить любые предложения по изменению в законодательство", - сказал Разумков.

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Также Дмитрий Разумков заверил, что готов уйти в отставку в случае принятия соответствующего решения парламентом.

"Решать будет Верховная Рада. Пока обращение ко мне за подписными листами не было. Я надеюсь, что я работу свою хорошо делаю. Я понимаю, что кому-то хочется, чтобы наверное в кресле был кто-то другой", - заявил Разумков.

Спикер парламента сказал, что не готов четко ответить "да" или "нет" на вопрос, что его отправят в отставку, а вместо него на его должность назначат первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

При этом, народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") заявил, что "на следующей сессионной неделе они будут снимать Разумкова".

"Руслан Стефанчук сдал экзамен вчера, что можно без процедуры, без ничего идти", - заявил Гончаренко.

В свою очередь, Разумков сказал, что за место не держится.

"Ни одно место не стоит того, с чем ты шел к людям, не стоит тех принципов, с которыми ты шел, и не стоит совести, честно. Поэтому буду стоять на тех позициях, которые у меня есть, менять их не буду", - сказал Разумков.

"Если мы говорим про должность спикера - примет решение Верховная Рада отправить меня в отставку - уйду. Но, знаете, идти на соглашение с совестью я точно не буду", - констатировал Разумков.

Конфликт Разумкова и фракции "Слуга народа"

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложении взяток депутатам за поддержку "некоторых отставок".

В свою очередь первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности главы Верховной Рады.

22 сентября Разумков заявил, что его не приглашали на запланированное совещание с участием фракции "СН", представителей всех ветвей власти и президента.

Автор: Виталий Саенко