Amnesty International не изменит манипулятивный текст отчета, в котором говорилось о том, что Украина якобы подвергает опасности жизнь людей.

Директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила, что уходит со своей должности.

Об этом Покальчук заявила в социальной сети Facebook.

"Я увольняюсь из Amnesty International в Украине. Это - еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, 7 лет жизни, планы на будущее, а последние 5 месяцев – еще и спасательный круг в виде правозащитной работы на благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что же тут такого - осудить армию защитников", - заявила Покальчук.

"Даже еще вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем пусть хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свою мысль. И тот текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет", - подчеркнула она.

Как подчеркнула Покальчук, "в таких важных отчетах, которые публикуются в такой момент и в таком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну".

Она заявила, что в украинском офисе с руководством Amnesty International разошлись ценностно.

"Я говорила с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана. Также я неоднократно говорила с высшим руководством, которое, к сожалению, в этой ситуации не предприняло должных шагов, чтобы защитить интересы людей, на чье благо работает организация и все правозащитное движение. В дополнение к отсутствию должной реакции, произошло игнорирование большой активистской инициативы людей со всего мира, которых возмутил этот пресс-релиз", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международную правозащитную организацию Amnesty International не создавать фальшивую реальность, а говорить правду о преступлениях оккупационной армии Российской Федерации в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации ВСУ и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

После скандала из-за содержания доклада генсек Amnesty International Агнесс Калламар заявила, что за волной критики публикации стоят российские и украинские боты, которые желают войны.

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