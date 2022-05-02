Для гражданского населения должна быть предоставлена возможность покинуть зону боевых действий и перейти на территорию Украины.

Фильтрационные лагеря, которые создали российские оккупанты в Мариуполе, является не только грубым нарушением прав человека, но и конкретных норм международного гуманитарного права.

Об этом сообщила директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, для мариупольцев должна быть предоставлена возможность покинуть зону боевых действий и перейти на территорию Украины. Но гражданским жителям в Мариуполе, и не только там, позволяют только одну возможность эвакуироваться - выехать на территорию России. Именно поэтому мариупольцы вынуждены переходить на российскую территорию, что приводит к негативным последствиям, в частности, попадания в фильтрационных лагерей, отметила Покальчук.

"Проблема в том, что мы не имеем достаточно полной информации, что там происходит. Очень важно, чтобы этим вопросом занимались на уровне Генеральной прокуратуры Украины и международных институтов. Для того, чтобы были собраны юридически качественные и достаточные доказательства для дальнейшего рассмотрения в международных судах", - подчеркнула директор Amnesty International Ukraine.

Покальчук добавила, что необходимо собирать максимально точные и корректные данные. Нужна вся информация и контакты людей, прошедших через фильтрационные лагеря. Эти данные обязательно нужно передавать в правоохранительные органы или в международные организации, в частности, Amnesty International или Human Rights Watch.

"Людям лучше всего вообще не попадать в фильтрационные лагеря. Но, если существует угроза и уже так произошло, тогда нужно спрятать всю информацию о себе, почистить соцсети, телефон, ноутбук. При общении с российскими военными в фильтрационных лагерях нужно быть максимально спокойным и собранным. В данной ситуации это вопрос жизни или смерти", - посоветовала директор Amnesty International Ukraine.

Покальчук отметила, что важно сохранить жизнь каждому, кто попал в фильтрационных лагерей, которые создали российские оккупанты.

"Потом эти люди смогут рассказать свою историю международным институтам и правозащитникам, которые помогут обнародовать информацию на весь мир. Именно такие правдивые показания людей позволят установить справедливость и привлечь к ответственности российского агрессора", - подчеркнула директор Amnesty International Ukraine.

Как сообщал УНИАН, более 30 тысяч мариупольцев оккупанты принудительно вывезли в РФ. Российские захватчики не получают поддержку от населения, а затем прибегают к хитрости: под предлогом эвакуации людей на подконтрольные Украине территории - везут их в фильтрационные лагеря.

Справка УНИАН. Международная неправительственная организация Amnesty International - правозащитное движение, объединяющее более 9 миллионов людей со всего мира. Они привлекают внимание к нарушению общепризнанных прав каждого человека и выступает за соблюдение международных стандартов.

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