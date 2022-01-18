Ведется "грязная внутренняя кампания", считает Нарышкин.

Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию вокруг пятого президента Украины Петра Порошенка.

Об этом шла речь в его комментарии журналистам, опубликованном российским агентством ТАСС.

"Личность Порошенко всем нам хорошо известна. Вот эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутацию нынешнему киевскому режиму. Каких-либо дополнительных комментариев я не хотел бы говорить", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возвращение Петра Порошенко в Украину.

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Ранее прокуроры заявили, что сторона обвинения просила суд взять Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд грн.

Судебное заседание длилось почти целый день. Позже стало известно, что следственный судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов объявит решение о мере пресечения экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко 19 января. На эту дату "ЕС" созывает сторонников пятого президента под суд.

Дело Петра Порошенко – что нужно знать

17 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из захваченной части востока Украины и содействии так называемым "ЛНР" и "ДНР".

В тот же день политик покинул украинскую территорию.

Порошенко не получил сообщение о подозрении лично, поэтому документ отправили по месту жительства, регистрации и на работу.

Производство правоохранители расследуют по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) Уголовного кодекса.

Бывший президент пообещал, что вернется в Киев 17 января.

Позже стало известно, что в столице Печерский райсуд арестовал все имущество нардепа и его активы.

Политик вернулся в Киев 17 января и отправился на заседание суда, в результате которого ему должны были избрать меру пресечения.

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