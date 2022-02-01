Такое решение Магалецкая приняла из-за состояния своего здоровья.

Владислава Магалецкая подала заявление на увольнение с должности председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по собственному желанию из-за состояния здоровья.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Работа на посту главы ГПСС требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время я просто физически не смогу. Считаю неправильным брать длинный больничный и оставлять огромную структуру в подвешенном состоянии фактически без руководства", - отметила Магалецкая.

Читайте такжеЗеленский назначил нового заместителя главе Офиса президента ЕрмакуОна добавила, что много усилий, времени и энергии было положено им на то, чтобы реформировать Госпотребслужбу, сделать ее более современной, европейской и эффективной: реформы должны быть продолжены; достигнутые результаты должны стать фундаментом для дальнейшего роста; проекты, которые были запущены, должны быть реализованы до конца.

Также она поблагодарила за сотрудничество всех, с кем удалось эффективно сотрудничать.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров создал Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в сентябре 2014 года вместо Госценинспекции и ряда других контролирующих органов.

4 ноября 2020 года правительство назначило Магалецкую председателем Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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