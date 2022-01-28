На их должности назначены исполняющие обязанности руководителей.

Президент Владимир Зеленский уволил глав Дарницкой, Днепровской и Шевченковской районных государственных администраций Киева.

Соответствующие распоряженияопубликованы на сайте главы государства.

Ярослава Лагуту уволен с должности главы Дарницкой РГА, Игорь Щербак — с должности главы Днепровской РГА, а Олег Гаряга — с должности главы Шевченковской РГА.

Читайте такжеВпервые за год: СМИ узнали детали тайной встречи Зеленского и Кличко

Временно районные администрации возглавят Николай Калашник (Дарницкая), Павел Бабий (Днепровская), Александра Поповцева (Шевченковская РГА).

Временным исполняющим обязанности председателя Подольской РГА назначен Сергей Коваленко.

Все соответствующие документы датированы 27 января.

Ранее УНИАН сообщал, что 26 января представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мальничук сообщил в своем Telegram-канале, что согласовано увольнение 3 глав районных госадминистраций в Киеве: Олега Гаряги с должности председателя Шевченковской РГА, Ярослава Лагуты – Дарницкой РГА, а Игоря Щербака – Днепровской РГА.

Вас также могут заинтересовать новости: