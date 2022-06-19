Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил, что нужно "приготовиться к долгой войне" в Украине.

Глава британской армии сказал своим войскам, что они должны "подготовиться воевать в Европе еще раз", чтобы победить силы Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky News.

Генерал Патрик Сандерс, который в понедельник заменил на посту главы Генштаба Британии Марка Карлетона Смита, предупредил солдат о вызовах, с которыми они сталкиваются на фоне войны в Украине.

"Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками и победить Россию в битве", — сказал генерал.

"Мы - поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе", - добавил он.

Глава армии сказал, что он является "первым начальником генерального штаба с 1941 года, который принял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентальной державы".

"Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель - защитить Соединенное Королевство, будучи готовыми воевать и выигрывать войны на суше" - сказал генерал.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил, что нужно "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.

Вас также могут заинтересовать новости: