За прошлый год в Украине было осуждено 620 коррупционеров, однако суды часто не спешат рассматривать коррупционные дела.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".
"За прошлый год у нас было осуждено 620 коррупционеров. А в этом году их количество увеличилось на четверть по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет более 350", - сказала она.
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В то же время генпрокурор отметила, что часто коррупционные дела рассматриваются в судах годами.
"Отложенное правосудие стало настоящим приговором в борьбе с коррупцией", - отметила она и добавила, что "успешный опыт Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению коррупционных дел нужно распространить на всю судебную систему".
Также она отметила, что для эффективной борьбы с коррупцией гражданское общество должно перестать давать и брать взятки.
"Нам необходимо бороться не только с последствиями коррупции, а в первую очередь с ее источниками - олигархической системой и необузданной бюрократией", - резюмировала генеральный прокурор.
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