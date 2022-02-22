Представители Госдепартамента эту информацию комментировать отказались.

Американских дипломатов, вывезенных ранее из посольства США в Киеве во Львов, могут полностью вывезти из Украины.

По словам двух источников издания Bloomberg, знакомых с этим вопросом, США рассматривают вопрос о переносе своего посольства из Украины.

На условиях анонимности источники сообщили, что Польша была наиболее вероятным временным пунктом назначения.

Представители Госдепартамента и Совета национальной безопасности от комментариев журналистам отказались.

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что американское посольство США в Украине не будет возвращаться в Киев до снижения уровня эскалации со стороны Российской Федерации.

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