Документ призывает государства-члены ООН усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для улучшения ситуации с правами человека в Крыму.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций шестой год подряд поддержала обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Об этом сообщает постоянная миссия Украины при ООН в микроблоге Twitter.

В частности, "за" соответствующую резолюцию проголосовали 65 стран-членов ООН, "против" выступили 25 и "воздержались" - 85.

Как сказано в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинская дипломатия последовательно усиливает резолюции ГА ООН по Крыму новыми положениями, которые фиксируют факты грубых нарушений международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

"В этом году нам удалось внести в текст ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, а также требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар", - заявил Кулеба.

Так, документ призывает государства-члены ООН усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для улучшения ситуации с правами человека в Крыму.

Также резолюция требует от России прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополую, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

Кроме того, подчеркивается, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности усложняют обеспечение основных прав гражданского населения.

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"Резолюция содержит призыв к РФ прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма, осуждает проведенную Россией Всероссийскую перепись населения, которая признается недействительной на территории Крыма. Резолюция настаивает на исключительной ответственности России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой", - заявил Кулеба.

Он обратил внимание, что в этом году в название резолюции внесли изменения, в частности добавили упоминание о временной оккупации украинского полуострова.

"Я искренне благодарен всем государствам-членам ООН, которые стали соавторами и голосовали за этот важный для Украины документ. Документ стал шестой подряд резолюцией Генассамблеи ООН по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и уже одиннадцатой в контексте международного реагирования на попытку незаконной аннексии Россией украинского полуострова. Мы продолжим прилагать максимум усилий для деоккупации украинского полуострова и привлечения России к международно-правовой ответственности", - подчеркнул Кулеба.

Резолюции ООН по оккупированным территориям Украины

Как сообщал УНИАН, впервые резолюцию о положении в сфере прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея ООН рассматривала в декабре 2016 года. Тогда ее поддержали 70 стран, еще 77 стран воздержались и 26 проголосовали против.

16 декабря 2020 года Генассамблея ООН поддержала обновленную резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Ключевым ее элементом является призыв к международному сообществу усилить взаимодействие для давления на РФ с целью заставить ее выполнять международные обязательства как государства-оккупанта. За проголосовали 64 страны, воздержались - 86, против - 23.

Кроме этого, 18 декабря 2018 года Генассамблея ООН впервые поддержала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Тогда за резолюцию проголосовали 66 стран-членов ООН, против – 19, воздержались – 72. Документ направлен на восстановление безопасности и стабильности в регионе.

9 декабря 2021 года Генассамблея ООН в четвертый раз поддержала обновленную и усиленную версию этой резолюции. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

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Автор: Виталий Саенко