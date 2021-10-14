Российская оккупационная администрация на полуострове систематически прибегает к политическим преследованиям, совершает культурные и религиозные притеснения, отметили в Исполнительном совете ЮНЕСКО.

В четверг, 14 октября, Исполнительный совет ЮНЕСКО с убедительным перевесом голосов принял 13 решение "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". На рассмотрение был представлен доклад генерального директора ЮНЕСКО по ситуации на полуострове, который захватила Россия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что представленная в докладе информация свидетельствует о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

"Российская оккупационная администрация продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям, совершает культурные и религиозные притеснения, образовательный процесс превратился в целенаправленное стирание украинской и крымскотатарской национальной идентичности. Незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и незаконные археологические раскопки достигли потрясающих масштабов. Объекты национального значения несут невосполнимые потери из-за варварского обращения и разграбления", – говорится в сообщении.

Читайте такжеКак за 5 минут освободить Крым: Арестович раскрыл "рецепт"Как подчеркивают в МИД, сегодняшнее решение исполнительного совета ЮНЕСКО "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" является "очередным свидетельством международной поддержки Украины в ее усилиях по защите прав человека, культурного и природного наследия на временно оккупированном полуострове".

Напомним, Россия захватила Крым в 2014 году. Ряд государств не считают Крым "российским" и наказали РФ за агрессию против Украины – ввели санкции.

В России называют "закрытым" вопрос полуострова. Киев создал для его деоккупации "Крымскую платформу", в конце августа состоялся ее первый саммит.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) – международная организация, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которая при сотрудничестве своих членов-государств в области образования, науки, культуры способствует ликвидации неграмотности, подготовке национальных кадров, развитию национальной культуры, охране памятников культуры и тому подобное.

Автор: Татьяна Герасименко