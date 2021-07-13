Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа.

На саммите Крымской платформы представителем от Франции будет министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Об Этом в интервью ТСН сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Мы это поддерживаем с самого начала. Мы считаем, что это хорошая идея – вернуть на повестку дня вопрос незаконной аннексии Крыма. И скажем это еще раз, что Крым не является частью нормандского формата и минского процесса. Поэтому да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан будет представлять Францию как на саммите "Крымской платформы", так и на праздновании 30-й годовщины Независимости Украины", - сказал Понсен.

Читайте такжеПрезидент Словакии примет участие в саммите "Крымской платформы"

Что такое крымская платформа

Украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы.

Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко