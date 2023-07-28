Имущество порта было "продано" смешанным с чужим имуществом, в том числе стратегическим государственным имуществом АМПУ, приватизация которого запрещена законом.

Редакция ElitExpert в рамках расследования процесса приватизации Усть-Дунайского морского торгового порта обнаружила, что буквально вся вертикаль власти – начиная от готовивших документы к приватизации чиновников Фонда госимущества Украины и заканчивая Министерствами инфраструктуры и юстиции, явно закрывали глаза на некачественно подготовленные документы и полное несоответствие одних данных другим, стремясь как можно скорее продать порт.

В итоге, из-за того, что имущество порта было "продано" ФГИУ неразделенным и невыделенным, смешанным с чужим имуществом, в том числе стратегическим государственным имуществом АМПУ, приватизация которого запрещена законом, даже госрегистратор не имеет права регистрировать его на нового собственника – винницкую компанию "Эликсир Украина", которая еще в начале 2023 года приобрела порт на аукционе.

Например, в договоре о купле-продаже порта журналисты обнаружили, что в состав Единого имущественного комплекса ГП "Морской торговый порт Усть-Дунайск", который ФГИУ обязуется передать покупателю, входит 94/100 долей комплекса зданий и сооружений, а не весь порт, как заявлялось.

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При этом, в этом же договоре отмечается, что отчуждению не подлежит еще 1/100 имущественного комплекса, состоящая из причала, некоторых сооружений и пр. То есть, ФГИУ продал не 94/100 доли имущественного комплекса, а 93/100.

Также в техпаспорте на комплекс зданий и сооружений портопункта "Килия" Усть-Дунайского МТП редакция обнаружила изменения, которые позволяют вывести из перечня объектов, не подлежащих приватизации, дорогу, принадлежащую АМПУ, которую, согласно закону, приватизировать нельзя.

"… судя по плану, тот, кто владеет этой дорогой, по сути получает эксклюзивный выход к причалу и возможность не пускать туда никого, в том числе других портовых операторов, сотрудников АМПУ, пограничников и т.д., что влечет за собой полную потерю государственного контроля над портом…", – объясняют журналисты.

Из-за юридической безответственности страдают также частные компании – портовые операторы, чьи интересы при продаже не были учтены.

Напомним, в настоящее время на территории портового пункта "Килия" ведут свою хоздеятельность три портовых оператора: ГП МТП "Усть-Дунайск", ООО "Краншип" группы компаний "Трансшип" и ООО "Зерновой терминал Килия" (ООО "ЗТК").

В расследовании отмечается, что, когда сделка по покупке порта застопорилась, видимо, чтобы уйти от ответственности за невозможность доведения процедуры приватизации до конца, в прессе была запущена информкампания, что продажа срывается не из-за промахов в процессе подготовки документации, а из-за сложных взаимоотношений между работающими в порту портовыми операторами "Краншип" и "ЗТК".

"Абсурд ситуации с имуществом ООО "ЗТК" заключается в том, что ФГИУ не претендует и не продает объекты ООО "ЗТК" с аукциона, что также подтверждается договором купли-продажи с ООО "Эликсир Украина", однако эти объекты, согласно Реестру, входят в долю 94/100 комплекса строений порта! То есть, по непонятным причинам имущество ООО "ЗТК" сначала вошло в долю 94/100, а затем, при подготовке порта к приватизации, не было исключено из Реестра", - отмечают журналисты. И добавляют, что при этом беспорядок в Реестре недвижимости остается и по сей день, спустя полгода после аукциона.

В ElitExpert также выяснили, что после того, как имущественный комплекс порта был выставлен на продажу, а торги состоялись, оперативно были убраны со своих должностей Юрий Чердынцев, директор департамента корпоративного управления ФГИУ, который готовил документы на приватизацию порта и Юрий Мартынюк, который на то время возглавлял ГП "МТП Усть-Дунайск".