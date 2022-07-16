Также ведутся переговоры о получении нашим государством дополнительных средств противовоздушной обороны.

Поставки Украине американских истребителей F-15 и F-16 будет обсуждаться за закрытыми дверями.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио НВ.

Он отметил, что сейчас ведутся переговоры о получении нашим государством дополнительных средств противовоздушной обороны.

"На всех ступенях власти ведутся переговоры с нашими партнерами по реализации всего - прежде всего, это противовоздушная оборона, о которой мы с вами только что говорили. Обучение пилотов и получение авиационных платформ (самолеты F-15, F-16 или F-18) - это уже будут решать, возможно, в более закрытых кругах", - сказал Игнат.

Он напомнил, что в Конгресс США был внесен законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. При этом командующий ВС ВСУ добавил, что "это тоже небыстрый процесс в американском политикуме, должна пройти определенная процедура".

"Конгрессмен Кинзингер первым опубликовал об этом визите пилотов, где они могли поговорить в неформальной обстановке. Пилоты рассказали о потребностях воздушных сил, а именно авиационных, чтобы прикрыть небо и чтобы эти самолеты могли помочь нам освобождать оккупированные территории. Поскольку упомянутый конгрессмен сам военный летчик, они говорили фактически на одном языке. И мы надеемся, что все же в американском обществе и в американском политикуме будет понимание и единственное правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ", - отметил Игнат.

Ранее УНИАН сообщал, что в Конгрессе США предложили выделить $100 миллионов на обучение украинских пилотов использованию истребителей F-15 и F-16. Соответствующую поправку внесли в законопроект об оборонной политике.

23 июня в Конгресс внесли законопроект об обучении украинских пилотов на истребителях США. Его автором стал представитель ветеранов ВВС США Адам Кинзингер. Чиновник поддерживает переход авиации Украины на F-16.

А 26 июня наши пилоты с позывными "Мунфиш" и "Джус" объяснили, как американские самолеты помогут обороняться от России. По их словам, эти истребители позволят добиться паритета в воздухе.

УНИАН в отдельном материале подробно рассказал об американской современной авиации и проанализировал, какая техника лучше подойдет ВСУ.

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