Также там подчеркнули, что последние события в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией показывают, что давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы.

В Европейской комиссии заявляют, что коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, и призывают к реформе судебной системы.

Читайте такжеAtlantic Council: Украина на распутье в войне с коррупцией и ей нужна помощьКак сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время обсуждения в Европарламенте отчета об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Украина провела много важных реформ за последние годы. Это было сделано в упорной борьбе и руководство Украины нужно похвалить. Однако я разделяю вашу оценку о том, что,"несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине". Ключевые институты должны иметь сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства", - сказал Домбровскис.

Он отдельно отметил данные из отчета о том, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи".

"Ее необходимо остановить - а для этого жизненно важно, чтобы Национальное антикоррупционное бюро было полностью независимым. За прошедшие годы Бюро показало свою эффективность и принесло ощутимые результаты. Борьба с коррупцией - ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС ", - добавил вице-президент ЕК.

Он также подчеркнул, что последние события в сфере верховенства закона и борьбы с коррупцией показывают, что давно назрела всеобъемлющая реформа судебной системы.

"Дорожная карта Венецианской комиссии и "Большой семерки", которая дополняет постоянные рекомендации делегации ЕС властям и политикам, дает четкие указания относительно того, что необходимо сделать. Мы осознаем сложность задачи. С самого начала вмешательство России было направлено на дестабилизацию, разделение и ослабление Украины. Так что лучший ответ - оставаться единым целым и продолжать работать для процветания и стабильности, которые являются результатом разумной экономической политики", - сказал Домбровскис.

Домбровскис сегодня встретится в Брюсселе с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, а 11 февраля состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

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25 января послы стран "Группы семи" по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре прошлого года, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

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Автор: УНИАН