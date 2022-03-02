Люди более двух суток были заблокированы под завалами зданий, находились в подвалах и погребах / Иллюстрация REUTERS
Сегодня спасатели вместе с волонтерами эвакуировали более 200 жителей Бородянки, которые более двух суток были заблокированы под завалами зданий, находились в подвалах и погребах.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Сегодня спасатели Бучанского района Киевской области совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами зданий, находились в подвалах и погребах", - говорится в заметке.
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