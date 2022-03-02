Российские войска 1 марта нанесли ракетный удар по пгт. Бородянка Киевской области. Было разрушено два многоэтажных дома.

Сегодня спасатели вместе с волонтерами эвакуировали более 200 жителей Бородянки, которые более двух суток были заблокированы под завалами зданий, находились в подвалах и погребах.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня спасатели Бучанского района Киевской области совместно с волонтерами эвакуировали более двухсот жителей Бородянки. Люди более двух суток были заблокированы под завалами зданий, находились в подвалах и погребах", - говорится в заметке.

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