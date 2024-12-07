В ОП говорят, что предвыборная риторика не обязательно отражает позицию команды Трампа.

Встречи украинской делегации с командой Дональда Трампа прошли успешно, бояться их предвыборной риторики украинцам не стоит. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Я встретился с ведущими членами будущей администрации президента Трампа. У меня положительные эмоции после этого. Наши партнеры изучают нашу тематику, многие из них глубоко в ситуации, понимают войну России против Украины. Они точно понимают, что это захватническая война", - сказал он.

Ермак выразил убеждение, что "все они настроены к справедливому миру", но отметил, что Украине нужно и дальше работать с командой Трампа.

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Комментируя не очень комплиментарную к Украине позицию избранного вице-президента Джей Ди Венса, Ермак отметил, что риторика, которая звучит во время предвыборной борьбы, совсем не обязательно соответствует истинной позиции политика.

"Поверьте... Я не могу раскрывать все детали наших встреч. Но это только начало, это были такие ознакомительные встречи, но мы точно договорились работать, работать еще до инаугурации", - сказал глава ОП.

Украинская делегация провела встречи с командой Трампа

Как писал УНИАН, на этой неделе украинская делегация во главе с руководителем ОП Андреем Ермаком посетила США. Состоялись встречи как с представителями действующей власти, так и с командой Трампа, которая вступит в полномочия уже в следующем году.

По данным издания Politico, после этих встреч украинская делегация в целом "осталась довольна" результатами. Издание в частности утверждает, что встреча украинских чиновников с советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцем и вице-президентом Джей Ди Вэнсом была "длинной и содержательной".

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