Издание сообщает, что встреча украинских чиновников с Уолтцем и Вэнсом была "долгой и содержательной".

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком в США провела ряд встреч с высокопоставленными сторонниками Дональда Трампа, и, как пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники, представители Украины остались довольны результатами встречи.

Как отмечает издание, украинская делегация встретилась с генералом в отставке Китом Келлогом, выбранным Трампом на пост специального посланника по Украине и России, а также советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

По словам источников, встреча планировалась как знакомство обеих сторон друг с другом, с целью начать развивать личные отношения в преддверии вступления Трампа в должность в январе.

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"По словам одного из собеседников, встреча с Уолтцем и Вэнсом была долгой и содержательной, и украинская сторона осталась довольна тем, как все прошло", - пишет Politico.

Как отмечает издание, украинские чиновники заверяют, что с нетерпением ждут начала сотрудничества с Трампом и провели продуктивные первые встречи.

"Но в кулуарах некоторые опасаются, что Трамп может заключить невыгодную сделку с президентом России Владимиром Путиным "через голову Киева", стремясь как можно скорее закончить войну", - пишет издание.

Визит Ермака в США - что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отправился с визитом в Соединенные Штаты с целью установления отношений с новой администрацией после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Ермак уже встретился с с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и его посланником по Украине Китом Келлогом, а также будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.

Как сообщили в ОП, Ермак говорил с представителями Трампа о намерении сорвать планы Российской Федерации, а также о ситуации на фронте.

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