Премьер Британии отрицает, что его страна вместе США преувеличивают угрозу нового вторжения РФ в Украину.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин держит оружие возле головы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Джонсон сообщил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон говорил, что завтра проведет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Кто-то сказал, преувеличивали ли мы угрозу, или США и Соединенное Королевство так или иначе пытаются преувеличить это... Я только собираюсь сказать, что это не разведывательные данные, которые мы видим. Это четкая и реальная опасность. Мы видим огромное количество военных, которые стягиваются. Мы видим подготовку ко всем видам операций, которые соответствуют неизбежной военной кампании", - подчеркнул Джонсон.

Также он объяснил важность усилий Британии в попытке объединить страны Запада в ответ на российские действия.

"Конечно, да, это касается Украины, и это имеет глубокое значение для нас. Но речь идет о значительно большем... Речь идет о всей архитектуре европейской безопасности, потому что не сомневайтесь относительно того, что президент Путин пытается достичь. Я думаю, что он пытается, держа в руках оружие, якобы приставляя к голове Украины, и путем запугивания Украины, заставить нас изменить наши взгляды (в отношении европейского порядка безопасности - УНИАН)", - подчеркнул Джонсон.

При этом, премьер Британии считает европейскую систему безопасности, когда каждая страна может выбирать свое собственное будущее "фантастическим явлением", которое проявилось после падения Берлинской стены.

"Президент Путин и Россия пытаются подорвать это, перекроить карту безопасности Европы и ввести "новую Ялту", новую зону влияния. И это была бы не только Украина, которая была бы возвращена в российскую сферу влияния. Вы должны думать о Грузии, Молдове и других странах. Это абсолютно критично и важно, чтобы мы выступали вместе с Украиной", - сказал он.

Читайте также"Как только сапог российского солдата пересечет границу": Джонсон предупредил РФ о жестких санкцияхНапомним, Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев. Ранее сообщалось, что премьер Британии прибудет в столицу Украины, чтобы поговорить с представителями украинской власти о том, как остановить возможное полномасштабное вторжение России в Украину.

Накануне визита в Украину Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

А глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне визита в Украину, который был запланирован на 1 февраля, получила положительный результат теста на COVID-19 и ушла на самоизоляцию.

Во время этого визита главы МИД Великобритании должны были объявить о создании нового формата сотрудничества между Великобританией, Польшей и Украиной. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл некоторые детали о будущем альянсе.

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