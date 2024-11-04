Тимошенко выступила против бюджета, в котором не учитываются потребности бюджетников, ВПЛ, пенсионеров и не предусмотрено достойное финансирование армии.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила с жесткой критикой предложенного правительством проекта бюджета на 2025 год. По ее словам, документ игнорирует потребности украинских военных, педагогов, медиков и пенсионеров, зато предусматривает заоблачные зарплаты для "избранных" чиновников. Тимошенко считает, что бюджет-2025 закладывает раскол в обществе и способствует коррупции.

Юлия Тимошенко заявила, что проект бюджета на 2025 год делит украинцев на "рабов и хозяев". Лидер "Батькивщины" отметила, что документ предусматривает значительное увеличение выплат для чиновников - от 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен ежемесячно, тогда как заработные платы для педагогов, медиков, ученых и других бюджетников будут рассчитываться на основе лишь 30% прожиточного минимума.

"Это не бюджет победы, а бюджет несправедливости и коррупции", - заявила Тимошенко с трибуны парламента.

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Она также обратила внимание на то, что пенсии для большинства пенсионеров останутся на уровне менее 3 тысяч гривен, что, по ее словам, является "нормой смерти". В то же время, все выплаты для внутренне перемещенных лиц правительство планирует отменить, что Тимошенко назвала "жестоким и циничным" решением.

По ее словам, наиболее критические для страны отрасли останутся без должного финансирования. В частности, государственный заказ на производство отечественного оружия будет профинансирован лишь на 45%. Тимошенко считает, что такое недофинансирование ставит под угрозу национальную безопасность Украины.

Коррупционные схемы и "финансовая пирамида"

Тимошенко также отметила масштабные коррупционные схемы, из-за которых бюджет теряет миллиарды гривен. Она рассказала о "финансовой пирамиде", построенной между Нацбанком, коммерческими банками и государственным бюджетом. Из-за этой схемы, по ее словам, в смете страны "исчезли" 133 миллиарда гривен.

Лидер "Батькивщины" также считает преступлением отсутствие надлежащей борьбы с теневой экономикой. По ее данным, табачная, алкогольная и игорная отрасли недоплачивают до 70% налогов, поскольку работают "практически без контроля со стороны власти". Тимошенко задает вопрос: почему эти сферы фактически "крышуются" и функционируют с минимальной налоговой нагрузкой?

"Власть провалила работу над бюджетом, в очередной раз игнорируя потребности людей. Это нельзя оставлять без внимания", - подчеркнула экс-премьер.

Предложения от "Батькивщины"

Фракция "Батькивщина" подала свои предложения по изменениям в проект бюджета. В частности, Тимошенко предлагает увеличить доходы бюджета по трем направлениям:

Ликвидировать финансовую пирамиду между Нацбанком, коммерческими банками и бюджетом, что позволит сохранить 133 миллиарда гривен. Включить в доходную часть 3 миллиарда евро от замороженных активов российской федерации в странах ЕС, что составляет около 135 миллиардов гривен. Вывести из тени доходы табачной, алкогольной отрасли, нефтепродуктов и игорного бизнеса, что может значительно улучшить доходную часть бюджета.

"Этот бюджет, в его нынешнем виде, - это вторая война против Украины", - подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" призвала парламент не голосовать за предложенный правительством бюджет и взамен принять документ, который справедливо будет распределять ресурсы страны. Она требует, чтобы в бюджете было предусмотрено достаточное финансирование для Вооруженных сил Украины, здравоохранения, образования и пенсионной системы.