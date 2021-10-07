Дмитрий Разумков и Александр Качура посоветовали друг другу сложить мандат депутата.

Народные депутаты Украины Дмитрий Разумков (внефракционный), который сегодня был отозван с должности председателя Верховной Рады Украины и Александр Качура поссорились в эфире по поводу нравственности.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" Качура спросил Разумкова морально ли "идти против президента, который привел к власти" и дал возможность стать народным депутатом и даже председателем ВР. При этом отметил: "Если бы не попали в команду, то занимались немножко другим. Насколько морально идти против президента, который привел к власти?".

Разумков резко ответил: "Я не иду против никого. Я иду против нарушения принципов. Я иду против нарушения демократии, против нарушения закона".

При этом подчеркнул: "Я не пришел в партию с рейтингом 43%. Я пришел, и вы там были в то время - в 2018 году" (сказал обращаясь к Качуре - УНИАН), когда рейтинга не было и все прилагали усилия, чтобы он появился, каждый на своем шаге. Не бывает победы одного".

Разумков рассказал, как Качура рассказывал ему о поддержке, а через два дня проголосовал за его отставку. Обращаясь к Качуре Разумков спросил "морально ли предавать принципы, которыми вы идете, морально перестраиваться?"

"Морально когда ты приходишь за два дня и говоришь как ты уважаешь и поддерживаешь, а потом через два дня лупишь зеленую (речь идет о зеленую кнопку "за" на пульте для голосования в сессионном зале парламента - УНИАН) за отставку председателя Верховной Рады Украины? Это аморально", - подчеркнул Разумков.

Качура предложил Разумкову сложить мандат, потому что это будет честно с избирателями. Разумков предложил сложить мандат Качуре, отметив, что сам будет "бороться за те принципы, которые закладывал в том числе 2019 году".

Он посоветовал Качуре заниматься юридическими вопросами, которыми тот занимался в начале создания команды. Поскольку Качура неоднократно пытался его перебивать, Разумков отметил: "Если хотите перебивать, то советую и вам и технологам на Банковой – по другому строить свои спичи. Помогает. Могу провести мастер-класс".

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Отставка Разумкова

Сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Справка УНИАН. Пэт Кокс - президент Европарламента в 2002-2004 годах. В 2015-2016 годах возглавлял миссию ЕП по оценке деятельности Верховной Рады, рекомендации миссии стали основой "дорожной карты" реформирования ВР.

Автор: Надя Пришляк