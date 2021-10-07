Бывший спикер парламента говорит, что на "пенсию" он не собирается.

Отозванный с должности председателя Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков намекнул на президентские амбиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос, будет ли он оставаться теперь внефракционным депутатом, может ли состояться сложение им мандата, или он уже планирует строить команду, которая пойдет на парламентские и президентские выборы, Разумков отметил, что еще до избрания его председателем ВР говорил, что будет строить команду.

"И внутри парламента, я надеюсь, найдутся такие люди, и вне парламента. На пенсию я точно не собираюсь... Я буду двигаться вперед", - сказал он.

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В то же время, на вопрос о его президентских амбиций, Разумков отметил, что раньше все говорили, что "с головы Верховной Рады никто не становился президентом".

"Этот предохранитель мы сегодня убрали. А дальше посмотрим", - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, Верховная Рада проголосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины.

За отзыв Разумкова с должности спикера парламента проголосовали 284 народных депутатов.

Из фракции "Слуга народа" "за" проголосовали 215 народных депутатов из группы "Доверие" - 18, из группы "За будущее" – 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" – 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Автор: Таня Поляковская