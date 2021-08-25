Украинцы теперь могут посещать еще одно государство с цифровыми сертификатами, сгенерированными в приложении "Дія".

Мальта признала цифровые сертификаты Украины о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС. Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19", – сообщил Кулеба.

Напомним, 19 августа Евросоюз официально признал соответствие европейским украинским COVID-сертификатам в приложении "Дія". В то же время, в МИД Украины пояснили, что решение Еврокомиссии о признании украинских COVID-сертификатов не имеет обязывающего характера. Вопрос, кого и на каких условиях впускать, остается исключительно в компетенции самих государств-членов Евросоюза.

Перед этим сертификаты о вакцинации от COVID-19 в мобильном приложении "Дія" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

Украинские цифровые COVID-сертификаты уже признали ряд стран, в частности, Венгрия, Турция и Болгария.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк