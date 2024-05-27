По предложению Чешской Республики в санкционный список внесены три человека, которые работают на кремлевский режим.

По предложению Чешской Республики в санкционный список Европейского союза внесены три человека, которые работают на кремлевский режим. В частности, речь идет о бывшем народном депутате Украины Викторе Медведчуке и пропагандисте Артеме Марчевском. Также ограничения касаются проекта Voice of Europe. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Чехии в соцсети Х.

В марте Медведчук, Марчевский и Voice of Europe, который спецслужбы Чехии и ряда других стран ЕС считают инструментом российской пропаганды, были включены в национальный чешский санкционный список. Теперь указанные санкции распространятся на весь Евросоюз, пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что санкции предусматривают замораживание активов, запрет на въезд в страны ЕС. Медведчук, которого называют деятелем, близким к Владимиру Путину, сейчас живет в России. Марчевский после включения в чешский санкционный список уехал в соседнюю Словакию, где как гражданин Украины получил статус временной защиты.

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В марте чешские спецслужбы сообщили о раскрытии сети, направленной на дезинформацию и попытку повлиять на предстоящие в июне выборы в Европарламент. Ключевую роль в этой сети, как утверждается, играл Voice of Europe, принадлежащий одноименной зарегистрированной в Праге компании. Чешские спецслужбы утверждают, что финансирует проект Медведчук, а руководит им Марчевский.

Пророссийский Медведчук

Ранее УНИАН писал, что Служба безопасности разоблачила в Киеве подпольную ячейку прокремлевского политпроекта "Другая Украина". Эту организацию в России возглавил обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, который координирует свою деятельность с ФСБ.

Медведчук также выстраивал очень давно инфраструктуру влияния в Украине через создание юридических фирм, привлечение большого количества юристов для продвижения выгодных РФ решений. В частности, сейчас действительно много юристов выходят в медийное поле, предлагая свои услуги и давая советы, как правильно уклоняться.

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