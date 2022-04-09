Андрей Ермак подчеркнул, что ждать результатов встречи недолго, но "мы станем еще сильнее".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что разговор премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского был "очень насыщенным и конструктивным".

Об этом он сообщил в Telegram.

"Лидерство - это бремя, которое берут на себя добровольно, пока все остальные пытаются избежать ответственности. Настоящих лидеров никогда не бывает много. И очень хорошо, что в Украины среди них есть настоящие друзья. Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон", - отметил Ермак.

По его словам, с самого начала российской агрессии он был на прямой связи с Зеленским.

"А сегодня снова посетил Киев. Разговор был очень насыщенным и конструктивным", - подчеркнул руководитель ОП.

Он добавил, что регулярно общается с советником г-на Джонсона по безопасности Стивеном Лавгроувом и советником по международным делам Дэвидом Кворри, "поэтому этот визит не был спонтанным".

"Ждать результатов недолго. Но уже сейчас могу сказать: мы станем еще сильнее", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сразу по прибытию состоялась его встреча тет-а-тет с президентом Владимиром Зеленским.

Великобритания является лидером в оборонной поддержке Украины, в антивоенной коалиции и в санкциях в отношении российского агрессора.

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