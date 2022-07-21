Руководитель ОП сообщил, что принято решение о создании в Украине единого информационного хаба, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обсудили с представителями США потребности Украины для отпора российскому вторжению.

Об этом речь идет в сообщении на сайте президента Украины.

Отмечается, что в рамках постоянного диалога Ермак и Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

"Стороны обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины для отпора российскому вторжению. Ермак рассказал, что в Офисе президента продолжают регулярно проводить военные брифинги для представителей международных партнеров Украины", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, принято решение о создании в стране единого информационного хаба, который будет способствовать работе военных журналистов, корреспондентов украинских и иностранных медиа.

"Это позволит максимально быстро информировать мировое сообщество о ситуации на фронте и использовании техники и вооружения, которое украинская армия получает от партнеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, Ермак и Залужный выразили благодарность Салливану и Милли за мощную поддержку Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщал УНИАН, 20 июля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его страна предоставит Украине снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью 80 км.

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