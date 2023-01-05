Тем более, там считают невозможным прекращение боев "в обозримом будущем".

В администрации президента США Джо Байдена не ожидают замедления хода боевых действий в Украине в зимние месяцы. Тем более, там считают невозможным прекращение боев "в обозримом будущем".

Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

В США считают, что поставки западной мобильной бронетехники являются еще одной важной вехой в расширении военной помощи Украине. Вооруженным Силам необходима способность проводить общевойсковые маневры, а бронетехника от союзников позволит им вступать в бой с врагом и продвигаться вперед под огнем.

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Также отмечается, что вместо подготовки небольших подразделений с определенными системами вооружений, союзники теперь выводят тысячи украинских солдат с линии фронта для комбинированных маневровых тренировок в Европе.

Байден подтвердил возможность предоставления Украине БМП Bradley

Президент США Джо Байден заявил 4 января, что его администрация рассматривает отправку в Украину БМП Bradley. В армии США насчитываются тысячи этих бронированных машин пехоты, которые могли бы оказать украинским военным больше огневой мощи на поле боя.

Впрочем, пока непонятно, сколько Bradley передадут Украине. Отмечается, что Соединенные Штаты готовят еще один пакет военной помощи нашей стране, о котором может быть объявлено в ближайшие дни.

Закончится ли война в Украине в 2023 году: прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, по мнению руководителя ГУР генерал-майора Кирилла Буданова, бои в Украине должны закончиться к лету следующего года. В начале ноября Буданов подчеркивал, что наступает решающий период войны в Украине.

В то же время, по прогнозу британской газеты Financial Times, война против РФ продлится весь следующий год, поскольку ни одна из сторон полномасштабного конфликта не захочет его замораживания.

Генсек НАТО Йенс Столтенбер также считает, что РФ не намерена отказываться от своей главной цели – установлению контроля над Украиной – и готовится к длительной войне с возможной попыткой нового наступления.

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