По его словам, сейчас политика России является агрессией против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что западные страны интересует политика Российской Федерации, а не лица, которые ею руководят. Об этом он заявил на брифинге, когда у него спросили о будущих отношениях с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что РФ и в дальнейшем продолжает агрессию против Украины и представляет угрозу не только для соседней страны, но и для всех принципов международной системы.

"Мы хотим увидеть, какова политика России. И, к сожалению, трагическим и ужасным является то, что эта политика сейчас - это агрессия против Украины и огромные страдания, которые она приносит украинцам, и угроза, которую она и дальше представляет не только для Украины, но и для самих принципов, лежащих в основе международной системы", - отметил Блинкен.

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По его словам, нельзя допускать изменения границ и захвата другой территории, используя силу, ведь без сдерживания другие страны-агрессоры могут воспользоваться таким примером, из-за чего мир будет "еще более жестоким, нестабильным и полным конфликтов".

"Поэтому мы сосредоточены на том, что делает Россия. И, как я уже сказал, она продолжает агрессию против Украины", - отметил госсекретарь США.

О чем еще говорил Блинкен

Как писал УНИАН, политик отметил, что Украине срочно нужна помощь. По его словам, каждый день без этой поддержки ставит под угрозу жизнь для украинских защитников и мирное население.

"С точки зрения запасов оборудования, материалов, - одна из вещей, о которой мы сегодня говорили, это то, что все возвращаются назад и немедленно и внимательно смотрят на то, что может быть доступным (для передачи). Мы знаем, какие потребности у Украины: ПВО, артиллерия, боеприпасы. Поэтому я считаю, исходя из того, что я услышал сегодня, что все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия и, если необходимо, удвоить поиск ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться", - добавил Блинкен.

Также он заверил, что в будущем Украина станет членом НАТО. Госсекретарь США отметил, что поддержка Украины странами НАТО остается "крепкой как скала".

"Украина станет членом НАТО. Наша цель на саммите - помочь построить мост к этому членству", - отметил он.

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