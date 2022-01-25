Стоимость элитного отдыха украинских политиков не по карману обычным гражданам.

Украинские народные депутаты приступили к работе в Верховной Раде после самых длинных зимних "каникул".

Где отдыхали и сколько потратили народные избранники - выясняли журналисты проекта "Гроши".

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум наслаждалась чаем в Лондоне, а Новый год встречала в Стокгольме вместе с мужем, нардепом и главой комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой.

Въезд в Швецию возможен при наличии документов, подтверждающих полный курс вакцинации и отрицательным ПЦР-тестом. Такие же правила и в Финляндии, где пара покоряла вершины горнолыжного курорта в Лапландии.

По словам туристического агента Юрия, развлечений там предостаточно.

"Можно покататься на собачьих упряжках, а также в санки запрягают оленей. Можно посетить резиденцию Санта Клауса", - рассказал эксперт.

В то же время такие приключения не каждому по карману. Обычные украинцы крайне редко выбирают это направление.

"Финляндия дорогая страна. Ценники там стартуют от 3 тысяч евро и выше - это обычный отель в три звезды. Катание и питание там дорогое", - объяснил турагент.

Читайте такжеВ Гостуризма рассказали, сколько украинцев в прошлом году отдыхали за границейВ Европе каникулы провел и глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов. "Слуга народа" отдыхал в Португалии, куда необходим документ о полном курсе вакцинации от COVID-19. Вместе с женой народный избранник посещал исторические памятки и рестораны. При этом он успел оценить кухню мишленовского ресторана Eleven, где ужин на одного человека стоит в среднем 150 евро, а это почти 5 тысяч гривень, а еще почти 2 тысячи придется заплатить за вино.

Также Аристов успел побывать и на экзотическом острове Занзибар. В этом году это один из самых популярных и дорогих направлений. Стоимость тура для всей семьи в четырех звездочном отеле стартует от 170 тысяч гривень.

"Проблема в том, что отели надо бронировать заранее. Это связано с тем, что отелей на острове не много, поэтому ценник на них высокий", - рассказал турагент.

В Индийском океане на Мальдивах, как сообщают СМИ, плавал еще один народный депутат Артем Культенко.

"Здесь ценник стартует от 110 тысяч гривень за двух человек на питание – завтраки-ужины. Это в одном их самых простых отелей. На хороший пятизвездочный отель, если он с системой "все включено", то цена стартует "от" и "до" и вот это "до" может быть и 500, и 600 и 700 тысяч гривень", - отметил эксперт.

Читайте такжеТаиланд c 1 февраля отменит карантин для вакцинированных туристовПо версии СМИ, политик отдыхал в роскошно отеле, тур в который стоит от 700 тысяч гривень. Чтобы насладиться отдыхом на Мальдивах, достаточно лишь отрицательного ПЦР-теста, а вот для путешествия в ОАЭ необходимо постараться.

Для въезда в Эмираты необходимо подтверждение полного курса вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, но по прибытию все равно необходимо ПЦР-тест, а результат придет в течение 6-8 часов. Все эти неудобства пережил нардеп Николай Тищенко. Он встречал Новый год вместе с кумом-футболистом в Дубай.

Вероятно, политик остановился в топ же отеле, что и Сергей Ребров с бассейном на крыше, барами, ресторанами – все, что необходимо для VIP-отдыха. Стоимость отдыха в новогодний период в пятизвездочном отеле стартует от 73 тысяч гривень, а недельный отдых обойдется в более чем полмиллиона гривень. Такие расходы должны отражаться в декларации, но существенных изменений Тищенко не внес.

Не отобразил в декларации свой отдых и Сергей Лещенко. Бывший нардеп, а сейчас член наблюдательного совета "Укрзализныци" зимние каникулы провел во Флориде.

"США дорогая страна. Дешевле отдыхать на Шри-Ланке, в Таиланде, который начинает открываться, в Египте или на Занзибаре", - объяснил турагент.

Часть отпуска Лещенко провел на пятизвездочном лайнере в Карибском море. Это не просто корабль, а город наплаву с зоопарком, магазинами, ресторанами, казино, бассейнами и аттракционами. Судя по видео, которые публиковала супруга Лещенко, они жили в каюте, стоимостью от 8 тысяч долларов. За время работы чиновник получил более 6 миллионов гривень.

Как ранее сообщал УНИАН, По информации СМИ, глава "Батькивщины" и нардеп Юлия Тимошенко почти месяц провела в Объединенных Арабских Эмиратах. Тимошенко якобы вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что поехал с семьей на короткий зимний отдых в украинские Карпаты.

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