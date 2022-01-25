Сегодня Верховная Рада планирует обратиться к мировому сообществу относительно неприемлемости военного шантажа Украины со стороны Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в повестке дня заседания Рады.
Речь идет о проекте постановления об обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.
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В повестке дня также законопроект относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины.
Также парламент планирует рассмотреть проект постановления о создании Временной специальной комиссии ВР по вопросам проверки возможных фактов нарушения присяги уполномоченным Верховной Рады по правам человека.
Среди прочего будет рассматриваться вопрос по совершенствованию электронной формы документооборота в Верховной Раде.
Кроме того, в повестке дня законопроект о налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
Будет рассматриваться также и законопроект об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.