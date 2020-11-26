Автомобиль с первой леди сопровождает седан бизнес-класса Toyota Camry.

Супруга президента Украины Елена Зеленская ездит на бронированном Mercedes Benz S 500 с личным шофером и охраной.

Читайте такжеКортеж Зеленского регулярно нарушает ПДД - "Схемы" (видео)Как пишет «Страна», автомобиль с первой леди сопровождает седан бизнес-класса Toyota Camry.

«Стоит отметить, что госномеров ни одного, ни второго автомобиля нет в базе полиции. А это означает, что кортеж имеет номера прикрытия, которыми пользуются сотрудники Госохраны для обеспечения безопасности высокопоставленных лиц», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что журналисты стали свидетелями того, как Елена Зеленская «гоняет»: «Как-то утром буднего дня ее кортеж выезжал с закрытой территории госдач в Конча-Заспе, где живет семейство Зеленских. Видимо, Елена куда-то сильно спешила. Так как на Столичном шоссе ее машины разгонялись до скорости 114 км/час. А на этом участке разрешено всего 50 км/час, но с 1 мая по 1 ноября ограничение поднимают до 80 км/час».

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Автор: УНИАН