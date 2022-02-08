Ее распущенные волосы были уложены в стильную прическу.

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в Diia Summit, состоявшемся 8 февраля. Ее стильный молодежный образ на этом мероприятии не остался без внимания.

На сцену Diia Summit жена главы государства вышла в темно-синем брючном костюме с белой футболкой. Дополнила она образ белоснежными кедами.

Украшения Зеленская выбрала сдержанные - это золотые серьги-пусеты. Макияж она нанесла нюдовый, сделав акцент на глаза. А ее распущенные волосы были уложены в стильную прическу.

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Первая леди в выступлении отметила, что благодаря порталу Дия" украинцы почувствовали свободу действий там, где раньше были дни ожидания и много потраченного времени.

"Государственные услуги в один клик – это путь к обществу равных возможностей, где комфортно каждому. Это то, к чему мы стремимся, что мы называем государством без барьеров – где нет возрастных, гендерных ограничений или препятствий по состоянию здоровья", – подчеркнула она.

Елена Зеленская также анонсировала еще один новый раздел - "Дия. Безбарьерность".

"Его призвание – упростить коммуникацию с государством для пожилых людей, людей с инвалидностью и других групп населения, для которых ранее госуслуги не всегда были удобными и дружественными", – рассказала она.

Для этих групп населения в разделе "Дия. Безбарьерность" будет доступно изложена информация, как получить льготы, услуги, документы, помощь, узнать о своих правах и возможностях.

Ранее сообщалось, что пользователи государственного портала "Дия" отныне в онлайн-режиме смогут менять место регистрации.

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