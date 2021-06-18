Политический консультант, директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что в работе Национального антикоррупционного бюро Украины больше пиара, чем реальных достижений. И, по его словам, высокий антирейтинг директора НАБУ Артема Сытника будет мешать его политической карьере после ухода с нынешнего поста.

Слова Бортника приводит издание "Капитал".

«Одной из ключевых задач НАБУ является не только борьба с преступностью, но и формирования позитивного образа в СМИ. А учитывая, что в части борьбы с преступностью сложно что-либо показать, то пиар-технологии, технологии оправдания, самооправдания и технологии обвинения кого-то другого выходят сейчас в работе НАБУ на первый план», — рассказал он, комментируя наличие в штате НАБУ нескольких десятков пиарщиков.

«Пиар в НАБУ поставлен достаточно хорошо, и он в какой-то мере скрашивает провалы в непосредственной работе этого органа. Но не нужно забывать, что это же не пиар-служба президента, это НАБУ. НАБУ должно преступников сажать в тюрьму, а с этой основной задачей орган, мне кажется, не справляется. Но вот в плане пиара все нормально», — отмечает он.

Бортник также оценил перспективы Артема Сытника начать политическую карьеру после ухода с поста директора ведомства. По мнению политолога, претендовать на кресло президента или должность лидера партии Сытник не может, но вполне способен стать депутатом.

«В качестве члена чьей-то команды он в принципе может продолжить работу, но не в качестве лидера. Доверие к НАБУ вместе с САП одно из самых низких в стране и антирейтинги составляют 70-80%. Фигура Сытника слишком токсична для того, чтобы стать лидером. Но в тоже время достаточно интересная и ресурсная для того, чтобы стать членом чьей-то команды», — отмечает он.

В то же время политолог не исключает, что Сытник может возглавить партию «Голос».

«Формально это возможно, но это будет означать конец этой партии», — заявил он.

Несмотря на неубедительные результаты работы, будущее Сытника эксперт в целом видит в светлых тонах.

«Если он не уедет заграницу, то, скорее всего, уйдет в народные депутаты в рамках какой-то либеральной команды», — предполагает Бортник.

Напомним, ранее Артем Сытник заявил, что «для сохранения институциональной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины» необходимо отдать решающую роль в выборе директора НАБУ международным экспертам.

В прошлом году Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Однако уйти в отставку тот отказался.

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Автор: Иван Бойко