Судья Высшего антикоррупционного суда продлила меру пресечения для Чауса еще на два месяца.

Бывший судья Николай Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 15 октября

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

Согласно сообщению, сегодня судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП о продлении меры пресечения для Чауса еще на два месяца.

Также Чаус должен будет носить электронное средство контроля, так называемый электронный браслет.

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Между прочим, Чаусу запретили появляться в Днепровском суде, где он раньше работал.

Данное постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Задержание экс-судьи Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.

Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове. Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищение Чауса.

17 мая Telegram-канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.

19 мая появилось новое видео на котором Чаус говорит, что собирается передать своим друзьям материалы по его похищению в 2016 году. В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил экс-судья.

Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы, включая вышеуказанные видео, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.

31 июля 2021 года в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы. Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными. В свою очередь НАБУ настаивала на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

4 августа Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать в течение 60 суток.

Автор: Дмитрий Хилюк