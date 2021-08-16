Адвокаты и прокуроры просили взять экс-судью Николая Чауса под стражу.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Чауса Ростислав Кравец.

По его словам, коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства как защитников Чауса, так и прокуроров, которые просили взять Чауса под стражу. Таким образом, он продолжает находиться под домашним арестом.

Кравец добавил, что каких-то подробностей этого решения не будет, поскольку суд проходил в закрытом режиме и поэтому полный текст постановления, который будет обнародован 17 августа, также будет не доступен для общественности.

Читайте такжеЧаус: Меня четыре месяца держали в подвале в маске

Автор: Дмитрий Хилюк