Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения для экс-судьи Николая Чауса.
Об этом сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Чауса Ростислав Кравец.
По его словам, коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства как защитников Чауса, так и прокуроров, которые просили взять Чауса под стражу. Таким образом, он продолжает находиться под домашним арестом.
Кравец добавил, что каких-то подробностей этого решения не будет, поскольку суд проходил в закрытом режиме и поэтому полный текст постановления, который будет обнародован 17 августа, также будет не доступен для общественности.
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Задержание экс-судьи Чауса
- 9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.
- Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.
- Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове. Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.
- 28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.
- 5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.
- 17 мая телеграмм канал "ChausUA Николай Чаус" опубликовал видео с Чаусом, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Экс-судья обещал вернуться в Украину в ближайшее время. Жена и адвокаты узнали экс-судью, но считают, что слова Чауса на видео недобровольные и его взяли в плен.
- 19 мая появилось новое видео на котором Чаус говорит, что собирается передать своим друзьям материалы по его похищению в 2016 году. В то же время украинский защитник Чауса не верит в добровольность подобных обращений и подлинность материалов, о которых заявил экс-судья.
- Служба безопасности Украины изучает все связанные с украинским экс-судьей Николаем Чаусом материалы включая вышеуказанные видео, которые могут стать доказательной базой в открытом ранее уголовном производстве.
- 31 июля 2021 года в СБУ заявили, что в одну из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы. Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".
- В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными. В свою очередь НАБУ настаивала на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.
- 4 августа Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест. Эта мера пресечения будет действовать в течение 60 суток.