Александр Щерба должен помочь национальной компании на международной арене.

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба после многолетней дипломатической службы перешел работать в НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Один из лучших украинских дипломатов согласился помочь национальной компании на международной арене. Перед "Нафтогазом" стоят сложные геополитические вызовы, в Вашингтоне, Брюсселе и в других столицах мира", - написал Витренко в Facebook.

В свою очередь Щерба отметил, что он присоединился к команде "Нафтогаза" по приглашению Витренко.

"Впереди - жизнь по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С акцентом на Брюсселе. С волнением и верой захожу в новую дверь. Бог пишет сценарий, от поворотов которого иногда перехватывает дыхание. Хочется одного: быть достойным, не подвести Сценариста", - отметил он на своей странице в Facebook.

Александр Щерба: его работа в МИДе

Александр Щерба занимал пост посла Украины в Австрии с 17 ноября 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Щербы 28 апреля.

До этого дипломат работал в департаменте ЕС МИД Украины (2008–2009). В 2010–2013 годах Щерба был послом по особым поручениям МИД Украины. В 2013–2014 годах в качестве советника тогдашнего первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова был участником переговоров с МВФ и ЕС по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации.

Кадровые изменения в "Нафтогазе"

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

После этого у компании произошли серьезные кадровые перестановки.

В мае "Нафтогаз Украины" сменил управленческую команду, которая занимается противодействием запуску российского газопровода "Северный поток-2". Компания назначила Светлану Залищук, Мирона Василика и Романа Супруна на позиции советников, которые будут заниматься противодействием строительству российского газопровода.

В то же время Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в компании после прихода Витренко на должность председателя правления.

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, транспортировкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

Авторы: Олег Давыгора, Анна Бредихина