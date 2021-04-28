Решение было принято сегодня, 28 апреля на заседании Кабмина

Исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко назначили главой "Нафтогаза".

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня, 28 апреля на заседании Кабмина.

Увольнение Коболева

Сегодня, 28 апреля, Кабмин уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом в Telegram сообщила народный депутат Украины от "Слуги народа" Ольга Василевская.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что об увольнении узнал из новостей и пока не может ничего комментировать.

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Автор: Елена Коваленко