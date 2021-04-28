Витренко стал главой "Нафтогаза" / фото УНИАН Владимир Гонтар
Исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко назначили главой "Нафтогаза".
Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня, 28 апреля на заседании Кабмина.
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Увольнение Коболева
Сегодня, 28 апреля, Кабмин уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом в Telegram сообщила народный депутат Украины от "Слуги народа" Ольга Василевская.
Сам Коболев в Facebook сообщил, что об увольнении узнал из новостей и пока не может ничего комментировать.
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