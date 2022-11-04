Сегодня основные усилия Кремля направлены не просто на ослабление поддержки Украины США. Главная цель – обострение внутриполитических проблем в американском обществе.

День за днем кремлевская пропаганда, как ржавчина, разъедает представления американцев о сути демократических ценностей. Размывает ясность в понимании государственных приоритетов и ослабляет решимость отстаивать важнейшие, как их называют, западные принципы. Путин — выходец из КГБ, где прекрасно знали, как настраивать людей друг против друга. Он умело использует внутренние проблемы США, чтобы посеять хаос и в Америке, и в мире.

Обратите внимание, Путин никогда не выступает против демократии, никогда не говорит, что демократия не работает. Напротив, он утверждает, что Россия является действительно демократической страной.

Видео дня

Путин — выходец из КГБ, где прекрасно знали, как настраивать людей друг против друга. Он умело использует внутренние проблемы США, чтобы посеять хаос и в Америке, и в мире

Конечно, это не путинское ноу-хау. Советские диктаторы тоже любили "игры" в демократическое общество: граждане СССР исправно голосовали, правда, в избирательных списках была лишь одна партия – коммунистическая. А за годы своего правления Путин отточил эту схему до совершенства.

Около десяти лет назад, когда я в последний раз был в России, мне часто приходилось слышать: "зачем менять Путина, он "наелся", накрался. Если придет новый голодный президент, он будет воровать еще больше". В этом смысле успех демократических устремлений украинцев грозил обернуться для Путина на настоящую катастрофу. Ведь тогда народ России мог осознать, что можно не жить под игом диктатора.

Однако сегодня важнейшей задачей Кремля является даже не ослабление поддержки Украины со стороны США. Его основной целью является раскол американского общества. Путин хорошо изучил наши внутренние политические проблемы, которые не связаны с войной России против Украины. Но российская пропаганда обостряет имеющиеся разногласия и настаивает, что "украинский вопрос" является основной причиной. Таким образом Кремль умело манипулирует сознанием американцев, разделяя народ и атакуя их свободу.

Приведу пример. В США довольно распространена так называемая культура отмены, cancel culture. Под ней подразумевается современная форма остракизма, когда под давлением общественности человек оказывается вне социальных или профессиональных кругов за неприемлемые слова или поведение. Поэтому обвиняя американцев в русофобии, путинская пропаганда играет внутренних противоречиях и интерпретирует проявления несогласия со своими действиями как "культуру отмены". Но когда свободный мир возмущен тем, что Россия уничтожает украинские города, или когда лидеры выражают свое несогласие с нападением на Украину, это никак не cancel culture. Это точно не "мода на общественный позор".

Свободный мир говорит: "Россия не имеет права нападать на независимое государство". А русские парируют, что они и украинцы — это один народ. Мол, сами разберемся, какое право США должны вмешиваться в дела другого народа? При этом свое вмешательство во внутренние проблемы американского общества Москва считает вполне допустимым. Например, во время массовых протестов Black Lives Matter Кремль тратил миллионы долларов на рекламу на поддержку двух противоборствующих сторон. Главное - организовать противостояние и раскол между американцами, убеждение does not matter.

К сожалению, на Западе есть те, кто Путину верит. Например, Джордан Питерсон – популярный психолог, у которого миллионы фолловеров. Он уверен, что Путин выступает против ЛГБТ и, таким образом, защищает общечеловеческие ценности. Но в Америке никто не заставляет Москву приветствовать трансгендерность! Кроме того, как вообще можно проследить связь между вопросами сексуальной идентичности и тем, что Путин решил убивать украинцев? Очевидно, что ЛГБТ не имеет никакого отношения к войне в Украине, но российской пропаганде удалось связать эти два явления даже в сознании западных интеллектуалов…

Помню, когда США ввели санкции против России в ответ на аннексию Крымского полуострова, россиянки выходили с плакатами "Америка, руки прочь от моей пенсии!". Но при чем здесь Америка? Может "при чем" здесь Путин в пуховике за 10 тысяч долларов, не говоря уже о дворцах с оценочной стоимостью миллиарды долларов? Но, благодаря российским пропагандистам, у россиян совсем отсутствует критическое мышление.

С туманом путинской пропаганды нужно бороться. Именно в помощи украинскому народу и заключаются наши традиционные американские ценности. Их защита - наша прямая обязанность.

Кремль понимает только силу. В отношении Путина политика умиротворения не работает. Москва ассоциирует ее лишь со слабостью позиции оппонента. Поэтому если Америка ослабит поддержку Украины, совсем не факт, что это даст эффект деэскалации в краткосрочной перспективе

В то же время нельзя игнорировать страх американцев перед вероятным применением Россией ядерного оружия. Некоторые считают, что если Украина прекратит сопротивление, это успокоит ядерную истерию Кремля. Однако для объективной оценки рисков необходимо рассматривать проблему комплексно. Есть ли риск, что Путин бросит ядерную бомбу? А поддержка Украины - это риск? Да! А каким будет риск, если США откажутся от поддержки украинцев? Я убежден, что риск нашего отступления несравненно больше.

Кремль понимает только силу. В отношении Путина политика умиротворения не работает. Москва ассоциирует ее лишь со слабостью позиции оппонента. Поэтому если Америка ослабит поддержку Украины, совсем не факт, что это даст эффект деэскалации в краткосрочной перспективе. Кроме того, надо задать себе вопрос: "А что будет потом?". Путин захочет еще больше Украины или войдет в Молдову? А может, решит, что если Запад сдался в прошлый раз, то отступит снова. Так встанет ли НАТО на защиту Литвы или Эстонии? Ведь речь пойдет уже не только о предоставлении оружия, а о прямом столкновении между США и Россией. Шанс начала ядерной войны, по сравнению с нынешней ситуацией, возрастет многократно. И, чтобы предотвратить этот опасный сценарий, Путина нужно остановить прямо сейчас.

Уриель Эпштейн, исполнительный директор американской НКО Renew Democracy Initiative