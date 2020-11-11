Разумков получил положительный тест на коронавирус / фото УНИАН, Андрей Крымский
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
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Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно. Соблюдайте карантинные ограничения и берегите себя и близких!Искренне желаю вам всем здоровья!" - написал Разумков.
Коронавирус в Офисе президента
- 9 ноября президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
- Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
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