Кулеба занимал пост министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020-го по 5 сентября 2024-го.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба трудоустроился в Центр науки и международных отношений Белфера Гарвардской школы Кеннеди. Об этом говорится в пресс-релизе исследовательского учреждения.

"Центр науки и международных отношений Белфера при Гарвардской школе Кеннеди объявил о назначении бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы старшим научным сотрудником", - сообщает Центр Белфера.

Отмечается, что Кулеба является "одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения и мировым борцом за демократию, свободу и устойчивость".

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Сообщается также, что он сыграл ключевую роль в формировании украинской дипломатии во время российской агрессии и укрепил отношения Киева с США, европейскими союзниками и другими странами мира.

В Центре Белфера Кулеба будет заниматься, в частности, стратегиями противодействия автократиям, а также вопросами, касающимися укрепления демократических институтов и создания устойчивых международных альянсов.

Он планирует также написать книгу, которая расскажет о последних нескольких годах. В своем труде экс-министр коснется некоторых аспектов российско-украинского противостояния.

Дмитрий Кулеба - справка

С 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года Дмитрий Кулеба был вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. С 4 марта 2020-го по 5 сентября 2024-го он занимал пост министра иностранных дел.

4 сентября 2024 года председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о заявлении об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. 5 сентября он был отправлен в отставку.

Это произошло вскоре после неудачи с получением дальнобойных ракет. По мнению некоторых экспертов, отставка также может быть связана с тем, что Зеленский пытался избежать "застоя" в ключевых ведомствах.

Позже бывший глава МИД заявил, что ему неизвестны причины его увольнения.

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