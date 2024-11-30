Украинский президент пытается показать, что проблема с мирным соглашением - в Москве, а не в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность подписать мир с РФ даже без возвращения всех оккупированных россиянами территорий. Вероятно, он пытается показать Дональду Трампу, что именно Кремль срывает мирный процесс. Об этом в комментарии Politico рассказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Послушайте его (Зеленского) последние интервью, в которых он говорит: "мы должны искать дипломатические решения", "мы должны вернуть Крым дипломатическим путем", "мы недостаточно сильны, чтобы восстановить наши границы 1991 года". Это все сообщение Трампу", - сказал Кулеба.

Украинский дипломат ожидает, что после вступления в президентские полномочия Трамп начнет быстро действовать, чтобы попытаться остановить войну. При этом Кулеба отмечает, что ни Зеленский, ни Путин не заинтересованы в быстром решении, потому что оба боятся, что именно их заставят к уступкам.

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"Путин твердо верит, что он близок к получению всего. Так зачем ему соглашаться на что-то? Вторая проблема заключается в том, что если внимательно послушать Путина, он говорит, что готов к прекращению огня, но не такого, которое будет использовано для вооружения Украины. Его требованиями будут не только территориальные уступки и отсутствие членства в НАТО, но и фактически отсутствие украинской армии. И это подорвет всю идею гарантий безопасности", - отмечает Кулеба.

Последние заявления Зеленского

Как писал УНИАН, накануне в интервью британскому телеканалу Зеленский выразил убеждение, что полномасштабная война в Украине завершится в 2025 году. Но это возможно лишь при условии, что Европа и США будут действовать вместе с Украиной.

При этом Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с РФ, даже без возвращения оккупированных территорий, если свободную часть Украины немедленно примут в НАТО. Возвращение оккупированных территорий, по его мнению, возможно и дипломатическим путем.

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