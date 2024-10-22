Бывший глава МИД уверяет, что ему неведомы причины его увольнения.

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба точно не знает, за что его сняли с должности, поскольку причины ему не озвучили. Об этом он рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

По словам Кулебы, он узнал о своем увольнении "довольно буднично", когда находился в тренажерном зале со своей подругой Светланой Павелецкой.

"Я только переоделся из костюма. Звонок от премьер-министра. Сказал Светлане: "Это оно, занимайся. Я скоро вернусь". Поехал к премьеру. После премьера поехал к президенту. Потом приехал домой, тут уже была Светлана. Мы взяли бутылку игристого, лист бумаги, ручку, сигару и пошли на балкон. Я закурил и написал заявление на увольнение", — вспоминает бывший министр.

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Кулеба уверяет, что очень спокойно воспринял свое увольнение, поскольку и так уже занимал должность рекордные четыре года. Однако причин своей отставки экс-министр якобы не знает: пока он был в должности, претензий к его работе не было, а в процессе увольнения их не озвучили.

"То, что это не вопрос проблем во внешней политике, — для меня очевидно. С начала войны 80% времени как министр я посвящал вопросу оружия. (...) Думаю, вся страна следила за этими решениями. Поэтому когда вбрасывают, что я где-то о чем-то не договорился или что-то не дожал. Знаете, если любишь — отпусти", — сказал экс-министр.

Отставка Дмитрия Кулебы

Как писал УНИАН, Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел 5 сентября. Заявление об отставке он написал днем ранее.

Четких причин его увольнения публично украинскому народу не объявили. Президент Зеленский утверждал, что министру "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия".

Британская The Telegraph связывала увольнение Кулебы с его неспособностью добиться снятия ограничений на применение западного оружия.

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