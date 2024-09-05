Масштабные кадровые перестановки вызвали беспокойство.

В Украине неожиданно произошли существенные кадровые изменения. Отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы стала самым большим потрясением, пишет The Telegraph.

"Дмитрий Кулеба был одним из самых узнаваемых членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослаблении ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания", – пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава "даст новую силу" украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия достигла значительных успехов в восточной части Донецкой области.

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В последние дни Москва также усилила свои обстрелы по всей Украине с больших расстояний, включая атаку по Львову, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек. В то же время украинские войска захватили более 500 квадратных миль (более 1290 квадратных километров, – УНИАН) территории на юге Курской области России.

"Эти кадровые перестановки являются самыми масштабными за последние 30 месяцев, с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Господин Кулеба, министр иностранных дел Украины, является самой известной жертвой этих перестановок. Ему было поручено убедить западных союзников Украины – преимущественно США и Великобританию – предоставить разрешение на ракетные удары дальнего радиуса действия по территории России. Недавно дипломат также возглавил усилия, направленные на получение дополнительных батарей противовоздушной обороны Patriot. На прошлой неделе он обвинил нескольких неназванных союзников в невыполнении своих обещаний о предоставлении систем", – говорится в материале.

Однако украинские СМИ сообщили, что Верховная Рада отложила отставку министра иностранных дел на заседании в среду. Причины такого решения не приводятся. По данным СМИ, вероятным преемником Кулебы станет Андрей Сибига – заместитель министра иностранных дел.

Украинский политолог Владимир Фесенко считает, что Зеленский пытается избежать "застоя" в ключевых министерствах.

"Он думает, что новые люди будут более мотивированными и принесут новые идеи", – добавил Фесенко.

Но масштабные кадровые перестановки вызвали беспокойство, что Зеленский стремится усилить свой контроль, пишет издание.

"На практике мы видим, что все решения принимаются в офисе президента", – сказал Фесенко.

Перестановки в правительстве Украины

На днях ряд министров неожиданно подали заявления об отставке. Среди этого числа была министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, глава Минюста Денис Малюська, глава Минстратегпрома Александр Камышин, а также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Среди громких отставок и заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Вечером 4 сентября представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что в Верховную Раду поступили представления премьер-министра о назначении новых кандидатур на должности в Кабинете министров. В частности, Стефанишина может возглавить Министерство юстиции.

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