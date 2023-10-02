Последние дни принесли много плохих новостей в контексте западной поддержки Украины.

Европейский Союз переживает "критический момент" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу западную поддержку Украины на фоне российского вторжения. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Лансбергис, пишет CNN.

В субботу Конгресс США принял временный бюджет, куда не вошли расходы на помощь Украине. А уже в воскресенье правопопулистская партия бывшего пророссийского премьер-министра Роберта Фицо под лозунгами о прекращении помощи Украине одержала победу на парламентских выборах в Словакии.

По словам Лансбергиса, события минувших выходных "посеяли сомнения" относительно будущей поддержки Украины со стороны Запада.

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"Многие сообщения, отправленные из Брюсселя, Вашингтона или откуда-то еще, могут вызвать сомнения относительно того, серьезны ли мы. И я надеюсь, что сегодняшняя встреча может это исправить и может послать очень четкое, кристально четкое сообщение о том, что Европа с Украиной до ее победы", – сказал Лансбергис на встрече в Киеве 2 октября, которая собрала представителей всех 27 стран Евросоюза.

Глава МИД Франции Катрин Колонна тоже предупредила Россию не рассчитывать на "усталость" стран Евросоюза от поддержки Украины. Ее коллега из Румынии Луминица Одобеску заявила, что Бухарест будет поддерживать Украину в экспорте зерновых, и подчеркнула пагубное влияние вторжения на глобальную продовольственную безопасность.

Министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин выразил надежду, что официальные лица ЕС найдут "устойчивый подход к поддержке Украины в долгосрочной перспективе".

Поддержка Украины под угрозой из-за Словакии

Как писал УНИАН, в минувшие выходные в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых больше всего голосов собрала откровенно пророссийская сила. Ее лидер Роберт Фицо публично обвиняет Украину в развязывании войны с Россией.

Анализируя ситуацию, CNN подчеркивает, что ситуация может быть хуже для Украины, чем кажется на первый взгляд. Главная проблема заключается в том, что Словакия является членом ЕС и НАТО, а значит может блокировать помощь Украине на уровне этих организаций.

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