Кремль использует каждые выборы, чтобы привести к власти антиукраинские силы. По состоянию на сейчас выглядит так, что сценарий Кремля в Словакии успешно реализован.

Одержавшая победу пророссийская Smer-SD "Голос" и антиукраинские националисты из SNS выглядят естественным объединением. Абсолютное большинство экспертов по умолчанию ставят партию "Голос", которую возглавляет Петер Пеллегрини, в коалицию с партией Роберта Фицо Smer-SD не случайно: "Голос" отпочковался от социал-демократов Фицо лишь в 2020-м.

Поэтому сейчас выглядит так, что бывший премьер-министр Словакии пророссийский политик, большой критик Брюсселя и антиукраинский адепт Роберт Фицо, на радость Кремлю, имеет все шансы вернуться в главное кресло страны.

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Суммарно, если партия Фицо, одержавшая победу на выборах с почти 23% поддержки словаков, объединится с настроенными против Украины националистами и партией "Голос", такая коалиция будет иметь, примерно, от 79 до 81 мандатов, из 76 необходимых.

Брюссель должен быть заинтересованным, чтобы одна из стран членов ЕС не получила очередного "Орбана" во главе государства

Однако стоит заметить, что Петер Пеллегрини в прошлом не был замечен в громких скандалах с антиевропейской или антиукраинской риторикой. Вероятно, выход его группы из лона социал-демократов Фицо был обусловленным желанием дистанцироваться от одиозного лидера. Убежден, что переговоры с Петром Пеллегрини начнут вести амбассады многих западных стран. Брюссель должен был бы быть заинтересованным, чтобы одна из стран членов ЕС не получила очередного "Орбана" во главе государства.

Однако главная роль переговорщика будет все же отведена Михалу Шимечку, партия которого заняла второе место на досрочных парламентских выборах. Его "Прогрессивная Словакия", которой экзит-полы предсказывали победу, получила почти 18%. Если лидер прогрессивистов, с помощью европейцев, все же найдет необходимые "ноты" к лидеру "Голоса", тогда вместе с христианскими-демократами с KDH и либералами с SaS они могли бы объединиться в лево-либеральную, проевропейскую коалицию, которая бы продолжила помощь Украине.

Кремль и его кровавые деньги будут прилагать усилия, чтобы в Словакии была антиукраинская коалиция

Конечно, Кремль и его кровавые деньги будут прилагать усилия, чтобы в Словакии была антиукраинская коалиция. Это же просто джекпот, если получить к Венгрии еще плюс одного члена НАТО и ЕС, который будет саботировать интеграционные усилия Украины.

Нам же остается роль наблюдателя, который болеет за успешные переговоры прогрессивистов с "Голосом". Если мы не хотим полагаться на случай и переговорные способности проукраинской политической силы в двух других странах-соседях, то стоит подумать о народной дипломатии и горизонтальных взаимодействиях в Польше, а также разоблачении агента ФСБ Ивана Чебана в Молдове, чтобы минимизировать риск изменения статуса соседей с дружественных на недружественных.

Участие ультраправых конфедератов в Польше, которые идут на третьем месте в рейтингах, в следующей правительственной коалиции приведет к проблемам в отношениях не только с зерном, но и в остальных сферах.

Реванш Кремля в Молдове — это вообще бомба замедленного действия в нашем тылу.

Кремль продолжит играть на разных электоральных досках в каждой стране, где будут проходить выборы

Кремль продолжит играть на разных электоральных досках в каждой стране, где будут проходить выборы, потому что уже давно овладел искусством влияния для получения благоприятных для себя результатов выборов. Если не противодействовать должным образом этой игре, то останется только наблюдать, как ситуация для нас будет ухудшаться.

Если не хотим кричать - "куда катится демократический мир", стоит самим его катить в нужную сторону.

Ведь, когда не имеешь собственной желанной картинки будущего, ты являешься ресурсом для тех, у кого она есть.

Объектом геополитики нас делают не соседи, а отсутствие собственной картинки мира и инфраструктуры влияния. Поэтому пора приобретать субъектность.

Руслан Рохов, политтехнолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC