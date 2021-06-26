В МИД в День крымскотатарского флага напомнили России о необходимости выполнения ее обязательств как государства-оккупанта.

В Министерстве иностранных дел сегодня, в День крымскотатарского флага, напомнили России о необходимости выполнения ее обязательств как государства-оккупанта.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Напоминается, что 26 июня отмечается День крымскотатарского флага, датой празднования которого избран первый день работы первой сессии Курултая крымскотатарского народа II созыва.

Именно 26 июня 1991 года, после более чем 73-летнего вынужденного перерыва, произошло возрождение Курултая крымскотатарского народа, высшего национального института коренного народа Крыма. Таким образом, 26 июня отмечаем еще и тридцатую годовщину возрождения Курултая крымскотатарского народа.

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Крымскотатарский флаг был утвержден Первым Курултаем крымских татар в 1917 году. В разное время он подвергался репрессиям и запретам. Даже изображение крымскотатарского флага в местах депортации крымских татар - поселениях Средней Азии и Сибири - считалось преступлением против советской власти.

«Сегодня, как и 77 лет назад, российская оккупационная администрация пытается разрушить крымскотатарскую идентичность. Уничтожается память о крымскотатарских национальных символах, грубо нарушаются культурные, языковые и религиозные права коренного народа Крыма.

Российская оккупационная администрация проводит системную политику притеснения всех религиозных общин, уничтожает религиозные памятники крымских татар, проводит незаконные археологические раскопки и перевозит культурные артефакты из Крыма на территорию Российской Федерации, используя их в качестве политического инструмента для демонстрации связи между полуостровом и царской, советской и современной Россией», - заявляют в МИД.

Украина осуждает политику государства-агрессора, направленную на уничтожение крымскотатарской идентичности, ограничение возможностей использования национальной символики, в т.ч. флага, нарушение прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганду языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам.

В этот день в МИД в очередной раз напомнили России о необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта и требуем прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар, выполнения приказа Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года и отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

МИД призвал международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированном полуострове.

Вместе с тем Посольство США в Украине обратилось к России с требованием прекратить оккупацию Крыма.

"В День крымскотатарского флага мы чествуем крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", - подчеркнули в посольстве США.

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Автор: Виктория Токарева