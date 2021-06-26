Флаги крымскотатарского народа подняли над зданием МИД и Киевской горгосадминистрации.

В столице отмечают День крымскотатарского флага.

Как сообщает в Facebook лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, флаги крымскотатарского народа подняли над зданием МИД и Киевской горгосадминистрации.

В 15.00 по случаю праздника начнется автопробег по центральным улицам Киева.

Маршрут автопробега: старт - проспект Победы (возле парка Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт") - бульвар Тараса Шевченко - бульвар Леси Украинки - бульвар Дружбы народов - мост Патона - Днепровская набережная - Южный мост - Надднепрянское шоссе - бульвар Дружбы народов - Большая Васильковская - Крещатик (финиш).

Читайте такжеВ столице открыли инсталляцию "Рассвет" как напоминание о депортации крымчан (видео)С 17.30 до 18.00 состоится торжественное шествие с вынесением большого крымскотатарского флага. Участники мероприятия пройдут по Крещатику до Майдана Незалежности.

Также на Майдане будет организован конкурс детского рисунка "Мой флаг", организуемый ОО "Къырым аилеси" (Крымская семья).

В 18:00 начнется митинг-концерт, посвященный Дню крымскотатарского флага.

Справка УНИАН. Крымскотатарский флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стали отмечать с 2010-го и закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа. Золотая тамга на голубом полотнище для всего мира стала символом непокорности и мужества народа, символом борьбы за свои права, борьбы за возвращение Крыма под контроль Украины.

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Автор: Виктория Токарева