Однако к такому запросу обязательно прилагается копия о содержании лица под стражей, поэтому прокуроры настаивают на аресте экс-президента.

Сторона обвинения планирует инициировать экстрадицию экс-президента Украины Виктора Януковича из России.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания по рассмотрению ходатайства об избрании Януковичу меры пресечения в Печерском районном суде Киева заявил прокурор.

Так, при обосновании мнения обвинения о необходимости ареста Януковича прокурор отметил, что сторона обвинения собирается направить соответствующий запрос.

"В 575-й статье Уголовного процессуального кодекса предусмотрено ходатайство о выдаче лица в Украину, то есть об экстрадиции. А такой вопрос сторона обвинения собирается инициировать. К нему обязательно прилагается копия постановления следственного судьи или суда о содержании лица под стражей, если выдача запрашивается для привлечения лица к уголовной ответственности", - сообщил прокурор.

Суд над Януковичем

12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Отменяя определение судьи Печерского райсуда Киева, апелляционный суд исходил из того, что "прокурором доказан факт объявления Януковича в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины".

Также суд назначил рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

9 декабря Печерский суд начал рассмотрение ходатайства прокуроров об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем, суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

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Автор: Антонина Доломанжи