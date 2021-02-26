Ирина Венедиктова заявила, что судить относительно приговора нужно на примере другого фигуранта этого дела.

Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что дело одесского активиста Сергея Стерненко заполитизировал сам Стерненко.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Оно (дело - прим. УНИАН) политизировано, но самим подсудимым, обвиняемым. Когда я только пришла на пост генпрокурора, сразу же началась история искусственного противостояния", - сказала Венедиктова.

Также она добавила, что судить по делу Стерненко, относительно приговора нужно на примере другого фигуранта этого дела: "В этом приговоре есть два фигуранта. Если мы хотим снизить эмоциональный накал и политизацию, мы можем фигуранта с фамилией С. отставить, и взять фигуранта с фамилией Д. (Руслана Демчука - прим. УНИАН), потому что они осуждены по одинаковым статьям, приговор написан одним судьей".

"Мы не можем сказать одному - ты невиновен, а второму - иди в тюрьму", - добавила она.

Приговор Стерненко: все подробности

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Демчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом состоялись акции протеста из-за приговора.

Дело Стерненко

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводили на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк