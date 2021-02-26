Генпрокурор Ирина Венедиктова считает, что дело одесского активиста Сергея Стерненко заполитизировал сам Стерненко.
Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Оно (дело - прим. УНИАН) политизировано, но самим подсудимым, обвиняемым. Когда я только пришла на пост генпрокурора, сразу же началась история искусственного противостояния", - сказала Венедиктова.
Также она добавила, что судить по делу Стерненко, относительно приговора нужно на примере другого фигуранта этого дела: "В этом приговоре есть два фигуранта. Если мы хотим снизить эмоциональный накал и политизацию, мы можем фигуранта с фамилией С. отставить, и взять фигуранта с фамилией Д. (Руслана Демчука - прим. УНИАН), потому что они осуждены по одинаковым статьям, приговор написан одним судьей".
"Мы не можем сказать одному - ты невиновен, а второму - иди в тюрьму", - добавила она.
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Приговор Стерненко: все подробности
- 23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.
- Его и второго обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.
- Стерненко признали виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
- Демчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.
- Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом состоялись акции протеста из-за приговора.
Дело Стерненко
- В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.
- Следственные действия проводили на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.
- После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.
- Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.
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