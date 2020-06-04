Ляшко и не снилось: депутат от "Слуги народа" задекларировал выигрыш в лотерею на 900 тысяч гривень

Депутат указал, что хранит наличкой 7,9 миллиона гривень.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал выигрыш в лотерею М.С.Л в размере 900 тысяч гривень.

Об этом стало известно из опубликованного на сайте НАПК отчета.

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Также депутат указал, что хранит наличкой 7,9 миллиона гривень, а на счету в ПриватБанке у него всего 107,4 тысячи гривень.

В разделе "доходы" нардеп указал зарплату в военной прокуратуре в размере 297 тысяч 756 гривень, зарплату депутата в размере 162 тысяч 56 гривень, выплаты от партии "Слуга народа" для оплаты учебы – 32 тысячи 555 гривень и 56 гривень бонусов от ПриватБанка.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году экс-нардеп Олег Ляшко задекларировал более полумиллиона гривень выиграша в лотерею. При этом везло ему аж трижды. Сначала он выиграл почти 284 тысячи гривень, потом 134 тысячи и в заключение еще 153 тысячи гривень.

По данному факту НАБУ провело досудебное расследование.

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